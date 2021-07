Fiedler: Reform der Landtage wäre grundvernünftig gewesen

Michael Schickhofer will den Staat umbauen, ihm erscheint vieles zu träge, zu bürokratisch. Eine Bundesstaatsreform ist freilich eine heikle Sache. Und deshalb wollte der stellvertretende Landeshauptmann der Steiermark vorsichtig agieren: Honorige Professoren der Uni Graz liehen ihm Expertise. Und weil vor mehr als einem Jahrzehnt ein gewisser Gerhard Hirschmann spektakulär damit gescheitert war, das Ende der Landtage und Bundesländer zu fordern, gab sich Schickhofer bescheidener: Die Landtage sollten bleiben und der Bundesrat könne zu einem "Generallandtag" werden, der die Landesgesetzgebung übernimmt und Bau-Ordnungen, Jagd- und Forstgesetze künftig in ganz Österreich harmonisiert. So weit der Plan.

Was hätte ein Ende der Gesetzgebung in den Ländern in der Praxis bedeutet?

Hier lohnt ein Blick in Schickhofers Heimat: Die jüngste Sitzung des steirischen Landtages dauerte von 10 Uhr Vormittag bis 22.57 Uhr nachts, und dazwischen lagen 33 Tagesordnungspunkte und eine "Dringliche Anfrage": Droht eine Preisexplosion bei der Fernwärme?, wollte etwa die Kommunistische Partei von – Zufall – Michael Schickhofer wissen.

Die Fernwärme ist eine Landeskompetenz – der Energieversorger ist in Landesbesitz, das Land schickt Aufsichtsräte.

Bei näherem Hinsehen hat ein Landtag wenige, aber durchaus spannende Kompetenzen: das Spitalswesen und die gesamte Sozialhilfe, dazu den Jugendschutz, das Baurecht und die Raumplanung. All das würde künftig aus Graz abwandern. Wie viele der verabschiedeten Anträge und Beschlüsse tatsächlich steirische Kompetenzen betreffen, kann derzeit nicht einmal die Landtagsdirektion genau sagen. Nur so viel: Seit Juni 2015, also seit dem Beginn der Gesetzgebungsperiode, gab es 300 schriftliche Anfragen sowie 37 Dringliche Anfragen an Regierungsmitglieder.

So weit die Praxis. Und an der wird sich, wie bereits klar ist, genau nichts ändern.