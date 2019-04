Fast 300 Festnahmen: Klimaproteste in London eskalieren

Londons Bürgermeister Sadiq Khan zeigte sich „äußerst besorgt“ darüber, dass die Demonstranten ihre Proteste am Mittwoch auf die Londoner U-Bahn ausweiten wollen. Den öffentlichen Nahverkehr so ins Visier zu nehmen, würde den Bemühungen für den Klimaschutz schaden, warnte das Stadtoberhaupt.

Aktivisten der Klima-Initiative „Extinction Rebellion“ hatten zum Auftakt einer weltweiten Protestwoche am Montag die Waterloo-Brücke und mehrere Kreuzungen im Zentrum der britischen Hauptstadt blockiert. Die Organisation hat weltweit 49 Ableger, ist auch in Wien vertreten. Am Dienstag gab es weitere Sitzblockaden auf der Waterloo-Brücke, am Oxford Circus und am Marble Arch. Auf der Brücke stellten die Aktivisten Bäume in Töpfen auf und ketteten sich mit Fahrradschlössern fest.