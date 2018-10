Fall Khashoggi: Russland sieht keinen Grund, Salman nicht zu glauben

Russland hat im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi keinen Zweifel an der Darstellung Saudi-Arabiens zum Tod des Regierungskritikers. Niemand sollte irgendwelche Gründe haben, den offiziellen Aussagen des saudischen Königs Salman nicht zu glauben, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. "Der Rest ist eine Frage der Ermittlungen."

Riad habe die Tat verurteilt und eine Untersuchung zu dem Vorfall angekündigt, fügte Peskow an. "Das begrüßen wir."