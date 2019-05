Explosionen in Kabul: Taliban-Angriff auf US-Hilfsorganisation

Das afghanische Innenministerium informierte die Öffentlichkeit über den Angriff auf die Einrichtung Counterpart International. Sie hat ihren Hauptsitz in Arlington im US-Staat Virginia nahe Washington D. C. und arbeitet in verschiedenen Projekten mit der US-Entwicklungsbehörde USAID zusammen.

Die Taliban bekannten sich zu dem Angriff und erklärten ihrerseits, Ziel sei Counterpart International gewesen. In der Nähe des Ortes befindet sich auch das Büro der afghanischen Generalstaatsanwaltschaft. Laut lokalen Medien sollen zumindest 15 Personen verwundet worden sein.

Gefechte und Explosionen weiter im Gange

Laut einem Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums wurden zunächst neun Verletzte in verschiedene Krankenhäuser Kabuls gebracht. Ein Augenzeuge berichtete, er habe drei Explosionen und Schüsse gehört. Zudem habe er Rauch aus einem Gebäude steigen sehen. Eine Twitter-Nutzerin schrieb, die Fenster ihrer Wohnung seien von der Detonation zersprungen und ein Teil des Dachs eingestürzt. Schwere Gefechte und Explosionen seien weiter im Gange, ergänzte sie.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die afghanische Stammesversammlung Loya Jirga für eine sofortige und konsequente Feuerpause während des Ramadan ausgesprochen, der am Montag begonnen hat. Die radikalislamischen Taliban hatten jedoch angekündigt, ihren "heiligen Krieg" auch im muslimischen Fastenmonat fortzusetzen.