Pakistan: Zwei tote Polizisten bei Angriff auf chinesisches Konsulat

Nach Angaben des Polizeivertreters versuchten bis zu vier Angreifer, in das chinesische Konsulat in der pakistanischen Millionenmetropole einzudringen. Sie seien aber an einem Kontrollposten von Sicherheitskräften abgefangen worden. Nach einem Feuergefecht seien die Angreifer "weggerannt".

Die Polizei sperrte die Gegend weiträumig ab. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten aufsteigenden Rauch. Ein Sprecher der Separatistengruppe Befreiungsarmee Balochistans sagte AFP am Telefon, seine Gruppe habe den Anschlag verübt. Die Attacke sei noch nicht beendet.