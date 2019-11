EVP-Präsident: "Sebastian, werde nicht allzu grün"

Die türkis-grünen Regierungsgespräche sind Chefsache beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) in Zagreb: Der scheidende EVP-Präsident Joseph Daul hat am Mittwochabend an ÖVP-Chef Sebastian Kurz appelliert, "nicht allzu grün zu werden. Bleib ein bisschen blau wie die EVP."

Daul, der beim Kongress mit stehenden Ovationen verabschiedet wurde, nannte Kurz in einem Atemzug mit den jungen EU-Regierungschefs aus den Reihen der größten europäischen Parteienfamilie, Ludovic Orban ( Rumänien), Kyriakos Mitsotakis ( Griechenland) und Leo Varadkar ( Irland).