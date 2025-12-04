Streit um Europas Kampfjet-Projekt spitzt sich zu

Die Verteidigungsminister Deutschlands, Frankreichs und Spaniens wollen sich einem Insider zufolge am 11. Dezember treffen, um über die Zukunft des europäischen Kampfjet-Projekts Future Combat Air System (FCAS) zu beraten.

Zur Erinnerung: FCAS ist ein gemeinsames Programm der drei Länder, das ein Luftkampfsystem der nächsten Generation entwickeln soll. Kernstück ist ein bemannter Kampfjet der 6. Generation, ergänzt durch unbemannte Begleitdrohnen (Remote Carrier) und eine digitale Combat Cloud zur Vernetzung aller Systeme. Ab 2040 soll FCAS die heutigen Eurofighter und Rafale ersetzen und Europas Luftüberlegenheit sichern – möglichst unabhängig von den USA. Ein Prototyp soll im Jahr 2028 fertig sein.