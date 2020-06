EU-Wahl interessiert kaum mehr als der Song Contest

Wie eine aktuelle Oekonsult-Umfrage zeigt, hat die EU-Wahl in der Tat keinen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Landtags- und Nationalratswahlen sind offenbar von deutlich größerem Interesse. Noch größer ist das Interesse nur bei derPräsidentschaftswahl in den

Kristin Allwinger, Studienleiterin bei Oekonsult, kommentiert das Ergebnis so: "Die EU-Wahl ist zwar bei den Menschen noch nicht wirklich angekommen, trifft aber doch auf mehr Interesse als beispielsweise das Finale der Bundesliga oder Dancing Stars."

Kein Wunder, dass knapp zwei Drittel der Befragten den EU-Wahlkampf nicht als spannend bezeichnen. Aber immerhin: Experten wie auch Bürger sehen die EU-Wahl als eine wichtige Richtungswahl, ob die EU-Sozialdemokraten die EU-Volkspartei als stimmenstärkste Partei verdrängen können.