EU-Wahl: Hahn besorgt über Stärkung des rechten Rands

Nicht nur in Österreich, sondern in allen 27 EU-Staaten finde diese Diskussion statt. Am Ende des Tages müssten aber die Minister der Mitgliedstaaten in Brüssel Entscheidungen treffen, die es der EU ermöglichten, global zu agieren. Es gehe letztlich auch um den "European Way of Life" und um den eigenen Lebensstandard. Die Interessen der einzelnen EU-Staaten wären nur mehr wahrzunehmen, wenn die EU geeint auf globaler Bühne handle.

Stattdessen sei aus den Nationalstaaten nur die Aufgabe von Souveränität zu hören. "Was ist die Alternative?", fragte Hahn? "Die neun Millionen Österreicher in einer Welt von neun Milliarden ist nirgendwo." Die EU habe dank ihres Binnenmarktes einen politischen Hebel in globalen Verhandlungen. Deswegen könne nur ein Funktionieren des europäischen Binnenmarkts der Europäischen Union letztlich garantieren, dass sich die EU zwischen China und den USA in globalen Auseinandersetzungen einigermaßen behaupten werde.