Habermas zu Juncker-Streit: "Mutwillige Zerstörung"

„Wenn diese Runde wirklich eine andere Person als einen der beiden Spitzenkandidaten vorschlagen sollte, würde sie das europäische Projekt ins Herz treffen“, sagt der Philosoph und geistige Vater der Frankfurter Schule in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Denn es habe erstmals eine Wahl auf EU-Ebene stattgefunden, die den „Namen einer politischen Wahl halbwegs verdient“ – dass Staatschefs wie Cameron oder Orban sich nun nicht hinter Juncker stellen würden, wertet er als „Akt mutwilliger Zerstörung“.

Habermas nimmt die Staatschefs in die Pflicht – denn offenbar sei „kein einziger Politiker und keine einzige Politikerin aus diesem Kreis der Regierungschefs bereit und in der Lage, sich aus den Routinen des täglichen Machtpokers zu lösen.“ Die Aufstellung der zwei Spitzenkandidaten habe einen „von Merkel offensichtlich befürchteten Demokratisierungsschub ausgelöst“, das „bisher abgehobene institutionelle Europa“ sei so in den Strom der polarisierten Willensbildung seiner Bürger hineingeraten.