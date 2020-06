Allein gegen die Lobbys

Am Bio-Bauernmarkt in Villach hatte Ulrike Lunacek quasi Heimvorteil. Auch wenn sie sich von dem sie begleitenden Grün-Landessprecher Frank Frey sagen lassen musste, dass es in Kärnten nicht Paradeiser, sondern Tomaten heißt. Dass sie auch den Ortofrutticola-Stand aus dem benachbarten Friaul besuchte und dabei artig fragte, ob sie denn einen Paradeiser in die Hand nehmen dürfe, war ungewollt ein Zeichen, dass sich die gebürtige Niederösterreicherin in der Endphase des EU-Wahlkampfes befindet.

Lunacek, die am Tag nach der Wahl das 57. Lebensjahr vollendet, will nicht nur eine zweite Periode im Europa-Parlament verbringen. "Mein Traumziel ist ein drittes österreichisches Mandat", sagte die Spitzenkandidatin der Grünen zum KURIER. "Es wird schwer werden, aber möglich sein."

Als die großen Gegenspieler sieht sie die NEOS. Mit den Pinken gebe es zwar Ähnlichkeiten, etwa bei den Menschenrechten, aber auch "gravierende Unterschiede". Denn: "Wir sprechen uns klar gegen Privatisierung von Gesundheit, Wasser und Abfallbeseitigung aus. Das muss weiterhin in öffentlicher Hand bleiben." Nur so sei garantiert, dass die Geschäftemacher nicht zum Zug kommen.