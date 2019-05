EU-Spitzenkandidat Schieder: "Wollte immer Rockstar werden"

Schieder fürchtet auch, dass das schlechte Beispiel des Austritts der Briten Schule machen könnte angesichts des wachsenden Nationalismus in manchen EU-Ländern. „In Polen, in Ungarn, auch in Österreich.“

Obwohl: Rundum zufrieden mit dem Zustand der EU ist der SPÖ-Mann auch nicht, und schon ist er wieder voll im Wahlkampf-Modus: Er kreide der Bundesregierung massiv an, dass sie Menschen gegeneinander ausspiele, dass sie sich mehr für Konzerne als für die Bürger einsetze, dass toleriert werde, dass globale Großkonzerne problemlos ihre Gewinne verschieben können und so praktisch keine Steuern mehr in Europa zahlen. Europa müsse sozialer und fairer für die Bürger werden, es brauche Mindestlöhne je nach Kaufkraft des Landes. Und weder dürfe es Handelsabkommen mit „Steuersümpfen“ geben, noch mit Staaten, die nicht am weltweiten Klimaabkommen festhalten. „Und in zehn Jahren“, sagt er, „will ich zurückblicken und sehen können, dass wir in Europa die richtigen Schritte gesetzt haben, und die Klimaerwärmung eingedämmt wird.“