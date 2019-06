EU-Sondergipfel soll Einigung über Spitzenposten bringen

Es bleibe bei dem von Bierlein bereits zuvor angekündigten ergebnisoffenen Zugang. Wobei auf die Bedeutung der Kompetenz und der Ausgewogenheit einer Lösung für die EU-Spitzenpositionen, eine Mehrheit im Rat und auch eine Mehrheit im Europaparlament verwiesen wird. Man werde sich aber nicht an Spekulationen im Vorfeld beteiligen.

Natürlich werde die Entwicklung verfolgt. Doch gelte es, den morgigen EU-Sondergipfel und auch die Stellungnahme von Ratspräsident Donald Tusk abzuwarten. Dann sehe man, wie sich die Situation am Sonntag darstelle. Bierlein werde jedenfalls vor Beginn des Sondergipfels am späteren Nachmittag so wie die meisten anderen Staats- und Regierungschefs ihre Stellungnahme abgeben. Möglicherweise werde man schon knapp vor der Sitzung klarer sehen.