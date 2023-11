EU-Parlament lehnt Verordnung zur Pestizidreduktion bis 2030 ab

299 EU-Parlamentarier stimmten gegen den Text, 207 stimmten mit „Nein“ und 121 enthielten sich. Die Abgeordneten versperrten sich auch einer von Wiener geforderten ZurĂŒckweisung in den zustĂ€ndigen Ausschuss. Somit ist nun der Rat - also die EU-Mitgliedstaaten - am Zug, einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, ĂŒber den dann wiederum in zweiter Lesung im Parlament abgestimmt werden kann.

➀ Glyphosat: EU kĂŒndigt Zulassung um weitere zehn Jahre an