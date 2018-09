EU-Kommission mischt sich nicht in Streit Salvini-Asselborn ein

Die EU-Kommission will den Streit zwischen den Innenministern von Italien und Luxemburg, Matteo Salvini und Jean Asselborn, beim EU-Afrika-Treffen in Wien vergangene Woche nicht weiter kommentieren. Das Ereignis "spricht für sich selbst", so ein Sprecher am Montag in Brüssel. Generell meinte er, ein "gewisses Niveau der Kooperation und Loyalität zwischen EU-Staaten" sei wichtig.

Salvini hatte Asselborn bei dem Innenministertreffen am Freitag zur Weißglut gebracht, indem er sich über dessen Aussage mokierte, dass die alternde Bevölkerung Europas mehr Zuwanderung brauche. "Ich arbeite lieber dafür, dass die italienischen und europäischen Jugendlichen mehr Kinder in die Welt setzen, weil ich keine neuen Sklaven will. Wenn ihr Luxemburg neue Migration braucht - in Italien helfe ich lieber den Italienern, dass sie wieder Kinder machen", sagte Salvini.