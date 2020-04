EU-Kommissar Hahn in "großer Besorgnis" wegen Orbáns Machtfülle

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat kein Verständnis für das Corona-Notstandsgesetz in Ungarn, mit dem sich der rechtsnationale Premierminister Viktor Orban eine besonders große Machtfülle gesichert hat. Der ÖVP-Politiker, der auch Vizepräsident der Europäischen Volkspartei (EVP) ist, sagte im Ö1-Frühjournal, dass er wegen dieser Entwicklung in "großer Besorgnis" sei.

"Der Umstand, dass wir 14 Staaten haben, die mit Notstandsgesetzgebung arbeiten, davon 13 unter voller parlamentarischer Kontrolle, sehr oft mit Regierungen, die gar keine Mehrheit normalerweise im Parlament haben, zeigt, dass das sehr wohl möglich ist. Und umso weniger habe ich ehrlich gesagt Verständnis und eine Erklärung dafür, warum Viktor Orban diesen Weg wählt, zumal ja seine Regierung als einzige in Europa sich auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit im ungarischen Parlament berufen kann", erklärte Hahn. "Also zu sagen, das Parlament behindert mich in der Geschwindigkeit, Dinge zu entscheiden, das gilt wohl nicht, und daher ist es mit großer Besorgnis zu registrieren", betonte der 62-jährige.