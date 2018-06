EU-Gipfel will sich Asylzentren in Afrika widmen

Streit in Deutschland

Der bekanntgewordene Entwurf der EU-Gipfelerklärung enthält auch den Appell an alle EU-Staaten, die Weiterreise eines bereits in der EU registrierten Flüchtlings in ein anderes EU-Land zu verhindern.

Diese Migration zwischen den EU-Staaten gefährde das Asylsystem, heißt es in dem Entwurf der Erklärung. Die EU-Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Maßnahmen ergreifen, um dieser sogenannten Sekundärmigration zu begegnen.

Die CSU in Bayern fordert, in einem anderen EU-Land bereits registrierte Flüchtlinge direkt an den deutschen Grenzen abzuweisen. Darüber tobt ein heftiger Streit mit Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, die stattdessen auf bilaterale Lösungen mit anderen EU-Staaten setzt.

Kurz ortet "Dynamik" in Migrationspolitik

Der Streit zwischen CDU und CSU habe eine "gewisse neue Dynamik" in die EU-Migrationspolitik gebracht, sagte Kurz beim Treffen mit Tajani. Vielleicht könne so beim EU-Gipfel kommende Woche ein "gewisser Schritt nach vorne" gemacht werden.

Die aktuelle Situation in der EU sei nicht die Schuld derer, die bisher gegen die "Politik offener Grenzen" eingetreten seien, meinte der Kanzler. "Es ist die Verantwortung all jener, die eine gegenteilige Politik verfolgt haben", konnte er sich einen Seitenhieb auf Merkel nicht verkneifen. "Wir werden jetzt die Dinge wieder in Ordnung bringen müssen", betonte Kurz.

Österreich werde hier einen Beitrag leisten, Ziel müsse aber eine gesamteuropäische Lösung bleiben. "Wenn diese Lösung nicht kommt, wird es mehr und mehr nationale Lösungen geben."

Salzburg-Gipfel im September

Der dann für 20. September in Salzburg geplante informelle Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs soll laut Kanzler einen "großen Schritt in Richtung funktionierenden Außengrenzschutz" bringen. "Wenn wir die Außengrenzen nicht sichern, dann bedeutet das das Ende eines Europas mit Grenzen nach innen", erklärte Kurz.