EU fordert Entscheidung von Trump im Handelsstreit

"Mein Eindruck ist, dass es eine dauerhafte Entscheidung geben wird, in die eine oder andere Richtung", sagte Malmström. Sie habe mit US-Handelsminister Wilbur Ross in den vergangenen Wochen etwa zehn Mal telefoniert. "Ich habe sehr deutlich gemacht, dass wir dauerhaft von den Strafzöllen ausgenommen werden wollen." Letztlich treffe Trump die Entscheidung. "Wir haben ja gesehen, dass das in jede Richtung gehen kann", betonte die EU-Kommissarin.