Premier lässt Parteifreunde alt aussehen

Als Estland seine Unabhängigkeit erklärte, war Taavi Roivas gerade zehn. Mit 20 Jahren begann er seine politische Laufbahn. In Studienzeiten wurde er Berater des damaligen Justizministers. Er hat in mehreren Ministerien gearbeitet, war Bezirksbürgermeister, Referent von Ansip in dessen erster Amtszeit. 2007 schaffte er den Sprung ins Parlament, mit 27 Jahren. 2012 wurde Roivas schließlich Sozialminister.

Die Medien feiern den jungen Regierungschef, der sein Wirtschaftsstudium mittlerweile abgeschlossen hat. Er gilt als "selbstsicher, mit einer Vorliebe zu kühnen Entscheidungen", schreibt AFP. Verheiratet ist er mit der Mutter seiner sechsjährigen Tochter, Popsängerin Luisa Värk.