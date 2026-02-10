Erstickungstaktik: Russland kritisiert USA wegen Kuba

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Russland hat die US-Sanktionen, die zu einer akuten Treibstoffkrise auf Kuba geführt haben, scharf kritisiert und Washington vorgeworfen, eine Erstickungstaktik anzuwenden. Die Lage auf der Karibikinsel sei kritisch, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. Man stehe in intensivem Kontakt mit der kubanischen Regierung und prüfe alle erdenkliche Hilfe. Russland werde sich zudem jeder Art von militärischer Intervention widersetzen.

Auch Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte die Solidarität Moskaus mit Kuba und Venezuela. Man wende sich gegen neokoloniale Praktiken, schrieb Lawrow auf der Webseite seines Ministeriums. Hintergrund ist ein akuter Kerosinmangel auf Kuba, der durch die Blockade von Öllieferungen aus Venezuela durch die USA verursacht wurde.