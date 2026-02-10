Erstickungstaktik: Russland kritisiert USA wegen Kuba
Zusammenfassung
- Russland kritisiert US-Sanktionen gegen Kuba als Erstickungstaktik und bietet Unterstützung an.
- Moskau betont Solidarität mit Kuba und Venezuela und lehnt neokoloniale Praktiken ab.
- US-Sanktionen führen zu Kerosinmangel auf Kuba, Flugausfälle und russische Zusage weiterer Öllieferungen.
Russland hat die US-Sanktionen, die zu einer akuten Treibstoffkrise auf Kuba geführt haben, scharf kritisiert und Washington vorgeworfen, eine Erstickungstaktik anzuwenden.
Die Lage auf der Karibikinsel sei kritisch, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. Man stehe in intensivem Kontakt mit der kubanischen Regierung und prüfe alle erdenkliche Hilfe. Russland werde sich zudem jeder Art von militärischer Intervention widersetzen.
Auch Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte die Solidarität Moskaus mit Kuba und Venezuela. Man wende sich gegen neokoloniale Praktiken, schrieb Lawrow auf der Webseite seines Ministeriums.
Hintergrund ist ein akuter Kerosinmangel auf Kuba, der durch die Blockade von Öllieferungen aus Venezuela durch die USA verursacht wurde.
Trump: Kuba als Bedrohung für nationale Sicherheit
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump begründet die Sanktionen damit, dass Kuba eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstelle und keine Öllieferungen mehr aus Venezuela erhalten solle.
Infolge des Engpasses hatte die Fluggesellschaft Air Canada am Montag die Aussetzung ihrer Flüge angekündigt. Der russische Botschafter in Havanna erklärte, Moskau werde weiterhin Öl an Kuba liefern.
