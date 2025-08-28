Erste Group korrigiert Werbespot wegen Szene von Budapest Pride

Die Erste Group hat ihren neuen Werbespot korrigiert, der eine Szene der Budapest Pride vom heurigen Jahr enthielt. Ende Juni war der von der ungarische Regierung verbotene Aufmarsch für die Rechte der LGBTQ-Community mit einer sensationellen Anzahl von rund 200.000 Teilnehmern zu einer kraftvollen Protestveranstaltung gegen die seit 2010 regierende Fidesz-Partei von Viktor Orbán geworden.

Die Entfernung dieser Szene sei auf Ersuchen der Erste Bank Ungarn erfolgt, zitierten ungarische Medien am Donnerstag die Erste Group. Denn der im Film enthaltene Pride-Teil sei "nicht für alle Ungarn von gleicher Bedeutung". Es sollten vielmehr andere historische Ereignisse präsent sein, lautete die Begründung.