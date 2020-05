Griechenland: Erste Details vom Sparprogramm

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras will am Freitag sein Parlament in einer Sondersitzung über die Verhandlungen mit den Gläubigern informieren. Eine Abstimmung über das Sparpaket ist nicht vorgesehen. Die Finanzminister der Eurostaaten hatten sich mehrmals beklagt, dass die griechische Regierung bislang keine konkreten Vorschläge unterbreitet habe.

Die Reformliste von Alexis Tsipras