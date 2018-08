Ermittlungen gegen Trumps Ex-Anwalt wegen Steuerbetrugs

In Medienberichten hieß es, die Ermittlungen bezögen sich unter anderem auf das Schweigegeld, das Cohen kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 an den Pornostar "Stormy Daniels" (Stephanie Clifford) gezahlt hatte. Das Geld floss, damit sie nicht von einem angeblichen Sexabenteuer mit Trump erzählte. Die Zahlung hätte aber womöglich als Wahlkampfspende deklariert werden müssen - es könnte sich also um illegale Wahlkampffinanzierung gehandelt haben.

In den US-Medien gibt es viele Spekulationen darüber, dass Cohen den Präsidenten mit Aussagen gegenüber den Ermittlern vielleicht schwer in die Bredouille bringen könnte. Cohen hatte rund zehn Jahre lang für Trump gearbeitet und galt als dessen "Ausputzer" - also der Mann, der hinter den Kulissen unangenehme Angelegenheiten bereinigte. Er verfügt also über viele Kenntnisse zu Trumps Privatleben und dessen geschäftlichen wie politischen Aktivitäten.