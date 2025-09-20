US-Bundesstaatsanwalt unter Druck von Trump zurückgetreten

Ein US-Bundesstaatsanwalt, der sich geweigert hatte, gegen Gegner von Donald Trump zu ermitteln, ist Berichten zufolge unter dem Druck des Präsidenten zurückgetreten. Laut US-Medien reichte der für den östlichen Bezirk des US-Staates Virginia zuständige Staatsanwalt Erik Siebert am Freitag seinen Rücktritt ein.

Zuvor hatte Trump Berichten zufolge den Rückzug Sieberts gefordert. "Ich möchte, dass er geht", sagte Trump demnach auf Nachfrage von Journalisten im Oval Office.