Er versorgte Flüchtlinge: "Bäcker von Kos" ist gestorben

Arvanitakis habe als "vorbildlicher EU-Bürger" eine seltene Großzügigkeit gezeigt, schrieb Juncker im Kurzbotschaftendienst Twitter in griechischer Sprache. "Mein Europa ist jenes, das von Dionysis Arvanitakis symbolisiert wurde. Gute Reise, lieber Bäcker von Kos, der jeden Tag Brot an die Hungrigen gab, die so viel Leid erfahren haben." Auch der griechische Staatschef Prokopis Pavlopoulos und Regierungschef Alexis Tsipras würdigten die "Menschlichkeit" und die "Solidarität des Bäckers.