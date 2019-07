Entrüstung über Polizeieinsatz gegen Klimaaktivisten in Frankreich

Frankreichs Umweltminister Francois de Rugy verteidigte den Polizeieinsatz. Die Sicherheitskräfte hätten die Demonstranten mit Lautsprechern dazu aufgefordert, die Brücke freizumachen, sagte er dem Sender BFM TV. Diese hätten sich geweigert - dann sei Tränengas zum Einsatz gekommen, damit die Protestanten die Straße freimachten.

Das Vorgehen sorgte bei zahlreichen Politikern und Prominenten für Entrüstung. Sozialisten-Chef Olivier Faure sprach von einem "Skandal". Klimaaktivistin Greta Thunberg teilte ein Video des Einsatzes auf Twitter und schrieb: "Schaut euch dieses Video an und fragt euch: Wer verteidigt hier wen?"

Die französische Schauspielerin und Klimaaktivistin Marion Cotillard schrieb auf Instagram: "Liebe französische Regierung, können Sie mir diese Bilder erklären." Sie merkte an, dass der Freitag der heißeste Tag in Frankreich war. In Südfrankreich wurde der Allzeit-Temperaturrekord des Landes mit 45,9 Grad gebrochen, in Paris waren es am Freitag bis zu 36 Grad.