"Enrique? Hallo?" - Trump und ein ungewöhlicher Anruf

Die USA und Mexiko haben sich ein Jahr nach dem Beginn der Verhandlungen auf eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens NAFTA verständigt. US-Präsident Donald Trump sprach am Montag in Washington von einem "sehr guten" Deal für beide Länder und von einem "großen Tag für den Handel". Nun setzen die USA und Mexiko auf eine Einigung auch mit Kanada.

Zur Feier des Tages ließ sich Trump etwas ganz besonderes einfallen: Er lud Journalisten in das Oval Office ein und plante ein Telefongespräch mit Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto. Bloß wollte das mit dem Anruf nicht so recht klappen. "Ich glaube, der Präsident ist am Apparat", so Trump und drückte einen der Knöpfe, "Enrique?" Doch eine Reaktion blieb aus, die anwesenden Journalisten mussten warten.