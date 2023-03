Eine für den Friedensnobelpreis nominierte griechische Flüchtlingshelferin ist am Sonntag im Alter von 93 Jahren gestorben. Emilia Kamvysi werde am Montag in ihrem Heimatdorf auf der griechischen Insel Lesbos beerdigt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANA.

Kamvysi und zwei andere ältere Frauen erlangten Berühmtheit, als sie dabei fotografiert wurden, wie sie ein Flüchtlingsbaby unmittelbar nach einer gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer aus der Türkei auf der Insel Lesbos mit der Flasche fütterten. Auf Lesbos kamen in dieser Zeit rund eine Million Menschen an, die meisten von ihnen waren aus dem syrischen Bürgerkrieg geflohen. Laut Berichten wurden die drei Frauen 2016 für den Friedensnobelpreis nominiert.