Anklage gegen Erdoğan-Gegner İmamoğlu von Gericht angenommen

Ein türkisches Gericht hat die mehrere Tausend Jahre Haft fordernde Anklageschrift gegen den inhaftierten Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu angenommen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi.

Dem Politiker werden demnach unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Neben İmamoğlu sind mehr als 400 weitere Menschen angeklagt.