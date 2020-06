EU-Richtlinie für einheitliche Ladegeräte

Bereits 2009 einigte sich die EU mit den Herstellern, dass alle Handys mit einem einheitlichen Kabel funktionieren müssen. Dies geschah aber im Rahmen einer freiwilligen Vereinbarung. Weil sich aber die Hersteller nicht daran gehalten haben, musste ein Gesetz her.

Mittels gesetzlicher Vorschriften will die EU nun dem Kabelsalat verschiedener Handy-Ladegeräte ein Ende bereiten. Das Europaparlament in Straßburg stimmte am Donnerstag mit breiter Mehrheit für ein einheitliches Ladegerät.