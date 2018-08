Ein Jahr nach tödlichen Protesten: Charlottesville ruft Notstand aus

Nach der Entscheidung der Stadtverwaltung sind in einem eigens in der Innenstadt eingerichteten Bereich für Demonstranten scharfe Gegenstände, Schlagstöcke, Keulen, Feuerwerk, Rundhölzer, Schusswaffen, Luftgewehre und weitere Waffen verboten. Auch Gesichtsmasken seien nicht erlaubt.

Heerschar an Polizisten als "Abschreckung für jeden"

Durch Ausrufen des Notstands seien mehr finanzielle Mittel für Ersthelfer staatlicher Einrichtungen verfügbar, so NBCNews. Die große Anzahl an Polizisten auf der Straße seien "eine Abschreckung für jeden, der in die Gemeinde kommen wolle, um andere von der Ausübung der Redefreiheit abzuhalten", zitiert das Portal den örtlichen Polizeichef RaShall Brackney.

Marsch der Rechten im Park Lafayette geplant

Der offizielle Marsch "Unite the Right 2" (Vereint die Rechte 2) ist am Samstag und Sonntag im Park Lafayette in Washington D.C. geplant. Obwohl eine Anfrage der Organisatoren, den Aufmarsch wieder in Charlottesville zu organisieren, im Dezember abgelehnt wurde, bereite sich die Stadt auf das Schlimmste vor, hieß es.