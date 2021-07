Ehud Barak beendet politische Karriere

Der am 12. Februar 1942 geborene Barak trat als 17-Jähriger in die Streitkräfte ein. Mehrfach leitete er geheime Kommandounternehmen. Im Mai 1972 führte er eine Eliteeinheit, die ein nach Tel Aviv entführtes Sabena-Flugzeug stürmte. Als Frau verkleidet war er in Beirut an der Aufspürung und Tötung von Palästinensern beteiligt, die in den Anschlag auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München verwickelt waren. 1976 leitete er von Nairobi aus die legendäre Geiselbefreiung von Entebbe.

Auch im Sechs-Tage-Krieg von 1967 und im Yom-Kippur-Krieg von 1973 zeichnete sich Barak aus und wurde der höchst dekorierte Offizier des Landes. 1991 rückte er an die Spitze des Generalstabs, vier Jahre später ging er in die Politik. Barak diente als Innen- und Außenminister und wurde 1996 zum Vorsitzenden der Arbeitspartei gewählt. 1999 siegte er gegen den Likud-Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, doch hielt er sich nicht einmal zwei Jahre an der Regierungsspitze. Er geriet vor allem in die Kritik, weil er im Sommer 2000 die israelischen Truppen einseitig aus dem Libanon abzog und Palästinensern und Syrern Zugeständnisse anbot, ohne letztlich Friedensabkommen zu erzielen.