EGMR fordert von Türkei Freilassung von kurdischem Politiker Demirtas

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) hat von der Türkei die Freilassung des kurdischen Politikers Selahattin Demirtas verlangt. Die Untersuchungshaft des früheren Vorsitzenden der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker ( HDP) sei ein "unrechtmäßiger Eingriff in die freie Meinungsäußerung des Volkes", urteilte das Gericht am Dienstag in Straßburg.

Die türkische Regierung wirft Demirtas die Unterstützung von "Terroristen" vor.