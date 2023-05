Drei EU-Staaten fordern mehr Klimagerechtigkeit bei Privatjets

Auf Initiative des Umweltministeriums haben sich Österreich, Frankreich und die Niederlande in einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission gewandt. Dort fordern sie strengere Regeln für Privatjet-Flüge, damit hier ein gerechter Beitrag für die verursachten Klimaschäden geleistet wird, wie es in einer Aussendung hieß.

