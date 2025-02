Trump verschiebt Zölle gegen Mexiko um einen Monat

Das kündigt Trump am Montag nach einem Gespräch mit seiner mexikanischen Kollegin Claudia Sheinbaum an.

Mexiko stellt zusätzlich 10.000 Soldaten an Grenze

Im Kampf gegen den Drogenschmuggel kündigte Sheinbaum die Entsendung von 10.000 zusätzlichen Soldaten an die Grenze zu den USA an. Die Zölle hätten um Mitternacht (Ortszeit Washington) in Kraft treten sollen.

Mehr in Kürze.