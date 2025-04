Repräsentantenhaus billigt Trumps Haushaltsplan knapp

"Ihr müsst da einfach durch. Augen zu und durch"

Trump jubelte nach der Entscheidung in einem Post: Das werde die größte Steuersenkung, die je in Erwägung gezogen worden sei. Der US-Präsident hatte noch kurz zuvor für den Haushaltsplan geworben, der die Grundlage für seine geplante Steuer- und Ausgabenpolitik legt. Er sei "zwingend notwendig", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Bei einer Veranstaltung der Partei am Dienstagabend hatte er bereits an seine Fraktion appelliert: "Für den Fall, dass ein paar Republikaner noch zögern – ihr müsst da einfach durch. Augen zu und durch."

Bei dem Papier - der sogenannten Budget Resolution - handelt es sich um einen parlamentarischen Zwischenschritt auf dem Weg zum Etat für das kommende Haushaltsjahr, das in den USA am 1. Oktober beginnt.