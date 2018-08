Donald Trump legt sich jetzt mit Google an

Es ist nicht einmal noch sechs Uhr morgens in Washington DC und Donald Trump ist schon wieder wütend. Er habe gerade "Trump News" gegoogelt und die meisten Resultate, die er auf Google fand, waren solche, die er als "Fake News Media" bezeichnet. Auf Twitter beschwerte er sich etwa, dass CNN sehr weit oben zu finden sei. Die Suchresultate seien "gefälscht", schreibt er in Großbuchstaben. "Illegal?", fragt er. 96 Prozent der Nachrichten seien linkslastig, Artikel konservativer Medien würden unterdrückt werden. Google, schreibt der Präsident der Vereinigten Staaten, "kontrolliere was wir sehen und was nicht". Die Angelegenheit sei sehr ernst und werde demnächst behandelt.