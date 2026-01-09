Trump betont: "Das ist das Einzige, was mich stoppen kann"

US-Präsident Donald Trump sieht sich in der Außenpolitik nur seinem eigenen Gewissen verpflichtet. "Ich brauche kein internationales Recht", sagte er in einem Interview der New York Times. Er habe nicht vor, Leuten zu schaden. Journalisten der Zeitung stellten Trump die Frage, ob es Einschränkungen für seine weltweite Macht gebe.

Trump: "Das ist das Einzige, was mich stoppen kann"

Es sei nur eine Sache, erwiderte der US-Präsident der New York Times zufolge: "Mein eigener Sinn für Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich stoppen kann." Auf Nachhaken der Journalisten sagte Trump dann zwar auch, dass die US-Regierung sich an internationales Recht halten müsse. Aber: "Es hängt davon ab, was die Definition von internationalem Recht ist", schränkte er ein.