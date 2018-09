UNO-Vollversammlung: Trump genießt den Rummel in New York

Wenn Donald Trump das UNO-Hauptquartier in New York betritt, wartet eine große Schar an Journalisten hinter eine Absperrung und alle schreien durcheinander, jeder will eine Frage stellen. Trump sieht sich das in Ruhe an, dann antwortet er, gelassen, mit viel Spaß in den kleinen Augen.

Mittwochvormittag machte er gleich mehrere Schlagzeilen. Zunächst ging es um Venezuela, einen Staat, den er bereits in seiner Rede kritisch erwähnt hatte: „Wir werden uns um Venezuela kümmern. Da ist jede Option auf dem Tisch, Sie wissen, was ich meine.“ Ja was denn? Hinter Trump stand sein Sicherheitsberater John Bolton, einer der Architekten des Irakkrieges im Jahr 2003. Steht eine Invasion in dem südamerikanischen Land bevor, das Präsident Nicolas Maduro gerade wirtschaftlich zugrunde richtet? Wohl kaum, aber Trump hat ein neues Thema gebracht. Und da Trump in zwei Jahren mehr geschafft hat, als andere Präsidenten, wie er schon am Dienstag unter spontanem Gelächter seiner Kollegen in der Generalversammlung prahlte, wird er „ Nordkorea denuklearisieren“, wie er vor den Reportern erklärt. Über Diktator Kim Jong-un sagt er, dieser wolle „gute Dinge für sein Land.“ Und Trump kündigt einen baldigen zweiten Gipfel mit „Rocket Man“ an, wie er ihn noch vor einem Jahr hier schmähte.