Donald Trump verkauft gefälschtes Fahndungsfoto als T-Shirt

Aber ein Fahndungsfoto wurde bei seiner Verhaftung am Dienstag nicht gemacht. Das Foto auf den T-Shirts seiner Kampagne wurde Medienberichte zufolge mit künstlicher Intelligenz hergestellt.

Trump wurde am Dienstagnachmittag in New York angeklagt und muss sich Berichten zufolge wegen 34 Straftaten im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2016 verantworten. Laut CNN plädierte Trump auf „nicht schuldig“ in Bezug auf alle Anklagepunkte. Anfang 2024 soll für den 76-Jährigen der Prozess beginnen.