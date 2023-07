Donald Trump erhielt wegen "Sturm aufs Kapitol" Brief von Bundesgericht

Wegen der laufenden Ermittlungen rund um die Ausschreitungen im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahl 2020, die am 3. Jänner 2021 im sogenannten "Sturm auf das Kapitol" gipfelten, droht Ex-Präsident Donald Trump nun unmittelbar eine Anklage durch das Bundesgericht der Vereinigten Staaten.

Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social erklärte Trump, er habe einen sogenannten "target letter" erhalten - einen Brief, der ihn informierte, dass er das Ziel der Untersuchung von Sonderermittler Jack Smith ist, die sich mit Trumps Bemühungen beschäftigt, die Präsidentschaftswahl von 2020 zu kippen.

Trumps genauer Wortlaut:

"Der verrückte Jack Smith, der Staatsanwalt im Dienste von Joe Bidens Justizministerium, schickte mir einen Brief (schon wieder am Sonntagabend!), in dem stand, dass ich das ZIEL der Ermittlungen der Grand Jury zum 6. Januar bin, und gab mir nur sehr knappe 4 Tage Zeit, um vor der Grand Jury auszusagen. Das bedeutet in den meisten Fällen eine Verhaftung und Anklage."