Netflix und Warner Bros. – Trump kauft Anleihen im Wert von 100 Millionen Dollar
Zusammenfassung
- US-Präsident Trump kaufte zwischen November und Dezember Anleihen im Wert von rund 100 Millionen Dollar, darunter von Netflix, Warner Bros Discovery, Boeing, Occidental Petroleum und General Motors.
- Die Investitionen, darunter auch in Unternehmen mit angekündigten Fusionen, werfen Fragen zu möglichen Interessenskonflikten auf.
- Das Weiße Haus betont, dass Trumps Portfolio von unabhängigen Finanzinstituten verwaltet werde und er keinen Einfluss auf die Anlageentscheidungen habe.
US-Präsident Donald Trump hat von Mitte November bis Ende Dezember Anleihen im Wert von rund 100 Millionen Dollar erworben. Dies geht aus seiner jüngsten Vermögensaufstellung hervor, die Donnerstag und Freitag veröffentlicht wurde.
Darunter waren auch Unternehmensanleihen von Netflix und Warner Bros Discovery im Wert von bis zu zwei Millionen. Diese kaufte er nur wenige Wochen, nachdem die beiden Unternehmen ihre Fusion angekündigt hatten.
Mögliche Interessenskonflikte?
Zudem erwarb der US-Präsident Papiere von Boeing, Occidental Petroleum und General Motors. Der Großteil der Käufe entfiel jedoch auf Kommunalanleihen von Städten, lokalen Schulbezirken, Versorgern und Krankenhäusern.
Die Investitionen erweitern Trumps Portfolio, während er im Amt ist, und werfen Fragen zu möglichen Interessenskonflikten auf. Einige der Beteiligungen befinden sich in Sektoren, die von seiner Politik profitieren. Ein Beamter des Weißen Hauses erklärte dazu am Freitag, Trumps Aktien- und Anleihenportfolio werde von unabhängigen Finanzinstituten verwaltet. Weder der Präsident noch Mitglieder seiner Familie hätten die Möglichkeit, die Anlage des Portfolios zu steuern oder zu beeinflussen, sagte der Beamte, der anonym bleiben wollte.
