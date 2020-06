Die Taktikerin Merkel schadet der Demokratie

Andererseits zeigt europa.eu sehr schön, in wie vielen Bereichen sich die Bürger bereits auf europäische Rechte berufen können, bei Gesundheit, Ausbildung oder auch Behinderungen. Dafür braucht es halt Regeln, das ist ja gut, wenn es gemeinsame sind.

Deshalb müssen alle Staaten, gerade auch die Republik Österreich, ihren Staatsaufbau neu ordnen. Subsidiarität ist immer richtig: Was die untere Einheit machen kann, braucht die Höhere nicht zu verwalten. So wird die Verwaltung der Nationalstaaten automatisch reduziert, und die Bundesländer werden manches an die Bezirke oder Gemeinden abgeben. Das bedeutet Machtverlust. Aber wer das Europa der Bürger ernst nimmt, lässt diesen auch mehr Geld in der Tasche. Die Wachstumsraten der Wirtschaft nach dem Krieg werden wir nie wieder erreichen. Jetzt zählt Innovation. Aber vom Ziel der Lissabon-Strategie, ausgerufen im Jahr 2000, innerhalb von zehn Jahren zum dynamischsten Wirtschaftsraum zu werden, sind wir weit entfernt. Das können die Politiker alleine nicht schaffen, sondern nur Bürger, die von Machtpolitikern nicht betrogen werden.