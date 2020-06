Die Prunkvilla des Generalstaatsanwalts

Als Mitglied der – mittlerweile fliehenden – ukrainischen Staatselite lebte es sich bis Freitag offenbar bestens: Einer von ihnen ist Ex-Generalstaatsanwalt Viktor Pschonka, dessen Prachtvilla vor Luxus, Ikonen, Madonnengemälden, Kitsch und superteurem Schnick-Schnack nur so strotzt. Am Samstag setzte sich Pschonka in die Ostukraine ab, seine Leibwächter schossen ihm den Weg frei. Die Villa jenes Mannes, der auch für den Schießbefehl auf die Demonstranten verantwortlich ist, steht nun leer.