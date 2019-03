"Die Migrantenankünfte waren zu stark": Macron gibt zu, Italien allein gelassen zu haben

"Brauchen starkes Europa"

"Wir brauchen ein starkes Europa, das die Forderung der Völker nach Identität berücksichtigt. Wir müssen ein Europa aufbauen, das souverän und stärker ist. Jemand verteidigt den Nationalismus, doch ich werde immer diese Personen bekämpfen, denn sie würden uns um Jahre zurückversetzen. Ein souveränes Europa ist ein vereintes Europa in Sachen Verteidigung, Politik, Klima, Ernährung und Digitalisierung", so Macron.

Der französische Präsident versicherte, dass die Unstimmigkeiten mit Italien, die vor drei Wochen zum Rückruf des französischen Botschafters in Rom geführt hatten, bewältigt seien. Macron kündigte für 2. Mai ein Treffen mit seinem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella in Paris an. Gemeinsam wollen die beiden Präsidenten die Feierlichkeiten für den 500. Todestag des Renaissance-Genies Leonardo da Vinci eröffnen.