Die Macht der Bilder: Politik ist immer auch Inszenierung

Angela Merkels Besuch bei Markus Söder am Dienstag am Chiemsee war fototechnisch die beste Inszenierung seit langem. Und das war auch so gewollt, denn niemand weiß besser als die deutsche Kanzlerin wie man mit Fotos Stimmung erzeugt. Der bayerische CSU-Chef und Ministerpräsident hätte sich das Wetter auch nicht besser bestellen können.