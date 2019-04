"Die Grünen werden europaweit zulegen"

Die Europäischen Grünen sind am Samstagnachmittag in Brüssel in den Wahlkampf für die am 23. Mai beginnende EU-Wahl gestartet. Der Grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz meinte gegenüber der APA, die Grünen wollten im Wahlkampf auf ihr Kern-Thema Klimawandel setzen. Konkret fordern sie "einen Ausstieg aus der Kohle, aber auch ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber den nächsten Generationen".

Hier seien die von der Schwedin Greta Thunberg initiierten Schülerproteste natürlich hilfreich gewesen, konstatiert er. Klimawandel sei "mittlerweile ein Thema, das weit über die Grünen hinausgeht", weil auch "Abgeordnete anderer Fraktionen begriffen haben, dass es so nicht weitergehen kann". Ein Kommissionsbeamter habe ihm kürzlich bei einer Veranstaltung gesagt, es gebe zwar eine Biosphäre ohne Wirtschaft, aber keine Wirtschaft ohne Biosphäre, erzählt Waitz. Der Kampf gegen den Klimawandel sei also mittlerweile "common sense", so Waitz. Die Frage sei nur, wie konsequent die Veränderungen "in der Energieerzeugung, in der industriellen Produktion" umgesetzt würden.

Soziale Themen, seien den Grünen aber auch weiter wichtig, betonte der Europaabgeordnete. "Wir müssen schauen, dass die Länder im Osten und im Süden schneller aufschließen", was Wohlstand und Löhne betreffe, und sich wirtschaftlich gut entwickeln, erklärte Waitz.