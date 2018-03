Die Angst der Russen in Londongrad

Bastable selbst emigrierte vor 30 Jahren ihrem damaligen britischen Ehemann hinterher aus der Sowjetunion. Sie hegt keinerlei Sympathien für Wladimir Putin, misstraut aber ebenso den persönlichen Anschuldigungen der britischen Regierung an den russischen Präsidenten nach dem Nervengiftanschlag von Salisbury. Der daraus folgende Rückschluss, dass die britische Regierung Russland in dieser Affäre Unrecht tun könnte, schockiert sie nicht im Geringsten. „Ich glaube, die Russen sind da härter im Nehmen, weil uns unsere eigenen Regierungen schon seit Jahrhunderten so schlecht behandeln. Wir kennen das zur Genüge und können uns darüber nicht so sehr ärgern.“

Das sollte Olga Bastable einmal ihrem Landsmann Alexander Vassiliev erzählen. Der seit 22 Jahren in Großbritannien lebende, auf Spionagefälle spezialisierte Journalist, Buchautor und ehemalige KGB-Agent ist ebenfalls kein Putin-Wähler, aber bei Boris Johnsons jüngstem Vergleich zwischen der kommenden Fußball-WM in Russland und den Olympischen Spielen in Berlin 1936 platzte ihm die Hutschnur. „Das ist eine gewaltige Beleidigung“, sagt Vassiliev, „Johnson versuchte zu erklären, dass Großbritannien nichts gegen das russische Volk habe. Dann soll er nicht so daherreden. Der Große Vaterländische Krieg, wie man in Russland dazu sagt, ist etwas Heiliges.“

Falls dagegen die Premierministerin tatsächlich den nach London ausgewanderten Oligarchen auf den Zahn fühlen würde, sei das eine ganz andere Sache: „Dann riskiert sie, eine der populärsten Politikerinnen in Russland zu werden. Die meisten Russen hassen diese Typen nämlich.“