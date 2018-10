Deutschland will Zusammenarbeit mit Israel ausbauen

Deutschland und Israel haben bei den Regierungskonsultationen in Jerusalem eine engere Zusammenarbeit vor allem im Technologiebereich vereinbart. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu betonten am Donnerstag die Bedeutung der Beziehungen, sprachen aber auch die Differenzen etwa in der Siedlungspolitik sowie dem Atomabkommen mit Iran an.

Merkel unterstrich in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, dass Deutschland eine "immerwährende Verantwortung" dafür hat, die Erinnerung an die Shoah wachzuhalten und gegen Antisemitismus zu kämpfen. "Dass nach wie vor jüdische Einrichtungen in Deutschland nicht ohne Polizeischutz sein können, das zeigt uns, dass dieser Kampf gegen den Antisemitismus weitergehen muss und auch entschieden geführt werden muss", sagte Merkel nach einem Gespräch mit Netanyahu in Jerusalem. Die Bundesregierung sei hier vollkommen klar in ihrer Haltung.

Bei den jüngsten fremdenfeindlichen und rechtsextremistischen Ausschreitungen in Chemnitz war es auch zu Attacken auf ein jüdisches Restaurant gekommen. Merkel sagte bei ihrem Auftritt mit Netanyahu, man könne sich zwar über Erfahrungen bei der Bekämpfung des Antisemitismus austauschen. Vor dem Hintergrund des anstehenden 80. Jahrestages der Nazi-Pogrome gegen jüdisches Leben in Deutschland in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 betonte sie aber auch: "Es ist erstmal unser Problem, sich in Deutschland mit dem Antisemitismus zu beschäftigen."