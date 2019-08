Deutschland: Soli für den Osten ist (fast) Geschichte

Die Bundesregierung in Deutschland hat am Mittwoch die weitgehende Abschaffung des Solidaritätszuschlags (" Soli") in die Wege geleitet. Die Ministerrunde billigte den Entwurf von Finanzminister Olaf Scholz ( SPD), demzufolge der Soli ab 2021 für rund 90 Prozent der Steuerzahler gestrichen werden soll. Der Soli wird seit 1991 zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einheit herangezogen.

Weitere 6,5 Prozent sollen ihn nur noch teilweise zahlen, verbleibende rund 3,5 Prozent Gutverdiener allerdings weiterhin in vollem Umfang. "Die Kosten der Wiedervereinigung sind in weiten Teilen gestemmt", erklärte Scholz. "Daher können wir heute das Verfahren beginnen, ab 2021 den Soli für den überwiegenden Teil der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler abzuschaffen."

Die Union strebt eigentlich eine hundertprozentige Abschaffung des Soli an, hat diese Forderung aber nicht im Koalitionsvertrag mit der SPD durchsetzen können. Den Gesetzentwurf von Scholz trug sie als ersten Schritt aber mit.